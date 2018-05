Mid-Island Track and Field meet results

The Cowichan Valley’s top high school athletes prepared for the Vancouver Island Track and Field Championships by competing at the Mid-Island meet on May 1 and 2.

Junior (Grade 9 and 10) and senior (Grade 11 and 12) athletes from the region qualify automatically for the Island meet in Port Alberni this Wednesday and Thursday, while the top four Grade 8 athletes also qualify.

The top five junior and senior finishers in each event at the Island meet qualify for provincials, which will take place in Surrey on May 31-June 2. The top 25 Grade 8s from across the province also get to participate.

Podium results from the Mid-Island meet:

Grade 8 girls

100m: 1. Emily Carlson (Kelsey) 2. Emma-Gail Woike (Q of A) 3. Amelia Cannon (CSS)

200m: 1. Emily Carlson (Kelsey) 2. Mya Smith (CSS) 3. Chloe Blume (Lake Cowichan)

800m: 1. Margo Blumel (CSS) 2. Charlie Roberts (Q of A) 3. Ana Martinez-Shaw (CSS)

3000m: 1. Charlie Roberts (Q of A)

Discus: 1. Gina Martin (CSS) 2. Margo Blumel (CSS) 3. Emma-Gail Woike (Q of A)

Javelin: 1. Gina Martin (CSS) 2. Margo Blumel (CSS). 3. Ella Duncan-Reda (Q of A)

Shot put: 1. Gina Martin (CSS) 2. Ella Duncan-Reda (Q of A) 3. Rachel Buck (CSS)

High jump: 1. Margo Blumel (CSS) 2. Gina Martin (CSS) 3. Jessalyn Fielden-Diaczuk (CSS)

Long jump: 1. Emma-Gail Woike (Q of A) 2. Margo Blumel (CSS) 3. Alexis MacLeod (Chemainus)

Triple jump: 1. Margo Blumel (CSS) 2. Gina Martin (CSS) Chloe Blume (Lake Cowichan)

Grade 8 boys

100m: 1. Sam Levasseur (Brentwood) 2. Josh Macdonald (Kelsey) 3. Laine Hogstead (Chemainus)

200m: 1. Sam Levasseur (Brentwood) 2. Yvan Tang (Q of A) 3. Graeme Dailey (CSS)

400m: 1. Sam Levasseur (Brentwood) 2. Graeme Dailey (CSS) 3. Eshaan Dhanani (Brookes)

800m: 1. Logan Groicher (CSS) 2. Dylan Vermette (CSS) 3. Ryley Gillis (Kelsey)

1500m: 1. Logan Groicher (CSS) 2. Graeme Dailey (CSS)

3000m: 1. Laine Hogstead (Chemainus) 2. Ryley Gillis (Kelsey)

Discus: 1. Richard Kim (Chemainus) 2. Dallas Hallam (CSS) 3. Jace Hamm (Chemainus)

Javelin: 1. Josh Macdonald (Kelsey) 2. Graeme Dailey (CSS) 3. Richard Kim (Chemainus)

Shot put: 1. Richard Kim (Chemainus) 2. Devon Clayton (Lake Cowichan) 3. Jace Hamm (Chemainus)

High jump: 1. Brandon LeBlanc (Kelsey) 2. Logan Groicher (CSS) 3. Van West (Kelsey)

Long jump: 1. Brandon LeBlanc (Kelsey) 2. Laine Hogstead (Chemainus) 3. Devon Clayton (Lake Cowichan)

Triple jump: 1. Devon Clayton (Lake Cowichan) 2. Max Vaesn (Kelsey) 3. Ryley Gillis (Kelsey)

Junior girls

100m: 1. Kaz Bannister (Chemainus) 2. Aisha Werner (Kelsey) 3. Jayda Lauzon (Q of A)

200m: 1. Kaz Bannister (Chemainus) 2. Aisha Werner (Kelsey) 3. Jayda Lauzon (Q of A)

400m: 1. Jessica Castle (CSS) 2. Jasmine Kremer (CSS) 3. Xandra Hutter (CVOLC)

800m 1. Jessica Castle (CSS) 2. Jasmine Kremer (CSS) 3. Brielle Woodruff (CSS)

1500m: 1. Jessica Castle (CSS) 2. Caitlin Burdet (Kelsey) 3. Jasmine Kremer (CSS)

3000m: 1. Jessica Castle (CSS) 2. Brielle Woodruff (CSS) 3. Milla Watt (QMS)

Discus: 1. Brielle Woodruff (CSS) 2. Jazmin Wheeler (Q of A) 3. Zohra Verdoin (Kelsey)

Javelin: 1. Kearra McCormick (DCS) 2. Victoria Dailey (CSS) 3. Sophia O’Connor (CSS)

Shot put: 1. Reece Fougner-Rukus (Brentwood) 2. Olivia Young (Kelsey) 3. Kloey Douglas (CSS)

High jump: 1. Jayda Lauzon (Q of A) 2. Olivia Young (Kelsey) 3. Sarah Carson (Kelsey)

Long jump: 1. Jayda Lauzon (Q of A) 2. Tahara Brown (Kelsey) 3. Sarah Carson (Kelsey)

Triple jump: 1. Jazmin Wheeler (Q of A) 2. Reece Fougner-Rukus (Brentwood) 3. Sarah Carson (Kelsey)

Junior boys

100m: 1. Torren Kaiser (Brentwood) 2. Josh Grier (DCS) 3. Josh Timmons (Kelsey)

200m: 1. Torren Kaiser (Brentwood) 2. Ben Rossouw (Brentwood) 3. Josh Grier (DCS)

400m: 1. Josh Timmons (Kelsey) 2. Josh Grier (DCS) 3. Liam Till (Kelsey)

800m: 1. Keaton Heisterman (Brentwood) 2. Ansel Nielsen (school not listed) 3. Moses Colby (DCS)

1500m: 1. Tay Munro (CSS) 2. Roman House (CSS) 3. Aslan Farboud (Kelsey)

3000m: 1. Matt Day (CSS) 2. Juan Navarro (Brentwood)

Discus: 1. Tony Else (Brentwood) 2. Ben Rossouw (Brentwood) 3. Isaac Salvador-Brown (Brookes)

Javelin: 1. Ben Rossouw (Brentwood) 2. Tony Else (Brentwood) 3. Will Buhr (Brookes)

Shot put: 1. Tony Else (Brentwood) 2. Juan Navarro (Brentwood). Isaac Salvador-Brown (Brookes)

High jump: 1. Matt Day (CSS) 2. Ben Rossouw (Brentwood) 3. Nick Badyal (Kelsey)

Long jump: 1. Tony Else (Brentwood) 2. Kenny Hardin (school not listed) 3. Mowat DeValk-Zaiss (Kelsey)

Triple jump: 1. Ben Rossouw (Brentwood) 2. Dommall Shaw (Cowichan) 3. Tobin Bergman (Kelsey)

Senior girls

100m: 1. Emma Dewit (CSS) 2. Marrisa Morris (Kelsey) 3. Oceana Hutter (CVOLC)

200m: 1. Emma Dewit (CSS) 2. Marrisa Morris (Kelsey) 3. Gabrielle Austin (CVOLC)

400m: 1. Oceana Hutter (CVOLC)

800m: 1. Madison Heisterman (Brentwood) 2. Anna Murakatete (Brentwood)

Discus: 1. Jaymi Wallace (Chemainus) 2. Gabrielle Austin (QMS) 3. Hannah DuMez (Chemainus)

Javelin: 1. Hannah DuMez (Chemainus) 2. Jenna Bakker (DCS)

Shot put: 1. Emma Dewit (CSS) 2. Jaymi Wallace (Chemainus) 3. Megan Lewis (CSS)

Long jump: 1. Gabrielle Austin (QMS) 2. Tahara Brown (Kelsey) 3. Xandra Hutter (CVOLC)

Triple jump: 1. Gabrielle Austin (QMS)

Senior boys

100m: 1. Jason Brandt (CSS) 2. Francis [No last name given] (Brentwood) 3. Salim Seif (Kelsey)

200m: 1. Ope Remi-Adelasoye (Brentwood) 2. Siôn Griffiths (Brentwood) 3. Alexander Loewe (Chemainus)

400m: 1. Ope Remi-Adelasoye (Brentwood) 2. Siôn Griffiths (Brentwood) 3. Oliver Castle (CSS)

800m: 1. Oliver Castle (CSS)

1500m: 1. Ori Blake-Currier (Brentwood) 2. Suni Cotterill (Brentwood)

3000m: 1. Alexander Loewe (CSS) 2. William Ngenda (Chemainus)

Discus: 1. Liam Stephenson (Brentwood) 2. Ayo Ogunlade (Brentwood) 3. Jason Brandt (CSS)

Javelin: 1. Finn Bond (Kelsey) 2. Chris Sidewalker (Brentwood) 3. Jason Brandt (CSS)

Shot put: 1. Liam Stephenson (Brentwood) 2. Ayo Ogunlade (Brentwood) 3. Nevaen Alle-Kopas (CVOLC)

High jump: 1. Nevean Alle-Kopas (CVOLC) 2. Liam Stephenson (Brentwood) 3. Luis Mangubat (Brentwood)

Long jump: 1. Nevean Alle-Kopas (CVOLC) 2. Ope Remi-Adelasoye (Brentwood) 2. Jason Brandt (CSS)

Triple jump: 1. Brandon Reymerink (CSS)