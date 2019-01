Cowichan Valley High School Bowling Program high scores

Briana Wright reigns in ladies’ scoring

Week 5

Ladies High Single: Briana Wright (135)

Ladies High Series: Briana Wright (339)

Men’s High Single: Logan Harvey (225)

Men’s High Series: Logan Harvey (547)

A&W Bowler of the Week: Kyle Murchie (plus 63 pins)

Week 6

Ladies High Single: Briana Wright (145)

Ladies High Series: Briana Wright (389)

Men’s High Single: Aden Nettleton (171)

Men’s High Series: Aden Nettleton (465)

A & W Bowler of the Week: Paige Novak (plus 118 pins)

Week 7

Ladies High Single: Briana Wright (140)

Ladies High Series: Briana Wright (369)

Men’s High Single: Logan Harvey (168)

Men’s High Series: Kyle Murchie (416)

A & W Bowler of the Week: Gavin Murchie (plus 26 pins)

Week 8

Ladies High Single: Briana Wright (159)

Ladies High Series: Briana Wright (437)

Men’s High Single: Logan Harvey (176)

Men’s High Series: Logan Harvey (507)

A & W Bowler of the week for Week: Briana Wright (plus 77 pins)