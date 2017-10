PHOTO GALLERY: Celebrating Cowichan’s firefighters

It’s Fire Prevention Week, and we’re taking the opportunity to celebrate all the wonderful men and women who give so selflessly of their time and expertise in the Cowichan Valley’s volunteer fire departments.

We wouldn’t be here without you!

Photos by Malcolm Chalmers

Caycuse Fire Department: Bruce Mahr, Kevin Shaw, Laure Couch, Tracy Grubb, Paul Varkonja, Kim Erhart, Rick Johnson, Ron Couch, John Pereira, Carol Pereira.

Cowichan Bay Fire Rescue: Chief Charles Brown Deputy Chief Colin Gaw, Steve Frueh, Phil Cuthbert, Steve McCaffery, Robert Miller, Andrew Frueh, Rod Ketola, Fabricio Barrionuevo, Quinten Currie, Brad Doran, Cam Ferguson, Dave Frueh, Kevin Kolk, Thierry Larminay, Patrick Meloun, Paul Randall, Phil Robinson, Christina Shepherd, James Shepherd, Pam Stemler, Reid Tanner, Lukas Truswell, Phil Van Huizen, Brant Weninger, Stu Wood, Naoh Wickham.

Crofton Fire Department: Jim Atkinson, Joe Bailey, Ryan Britz, Lee Burridge, Lindsay Deeble, Zack Delure, Rob Dyke, Bruce Farquhar, Cam Farquhar, Jeff Funk, Anthony Georgeson. Craig Gerrard, Jamie Greenwood, Aiden Johnson, Blair Johnson, Eric Johnson, Matt Ludvigson, Dave Martin, Dean Puckett, Mackenzie Restrick, Anthony Ruckus, Rick Smith, Jason Thompson, Dennis Vadeboncoeur, John Ward, Kevin Way, Owen Webb, Bill West.

Duncan Fire Department: Chief M. Mckinlay, C. Adams, K. Arscott, J. Baan, L. Bennett, D. Bossons, R. Campbell, B. Cannon, G. Cassell, C. Clarke, L. Closson, P. Darling, D. Ellison, W. Elvins, T. Emrick, D. Hamilton, Z. Harris, C. Irving, J. Kerrone, D. Larsh, A. Leoard, B. Maheu, A.D. Mckinlay, T. Michieli, A. Munoz, R. Olaussen, K. Olfert, S. Ollson, W. Ruiter, A. Sanderson, P. Schedel, R. Starke, C. Tromp, J. Van Wieren, W. Watson, G. Wikkerink, B. Wise, K. Woodley.

Honeymoon Bay Fire Rescue: Fire Chief Raymond Wear, Jim Caldwell, Nolan Fothergill, Terry Hind Dan Moeller, Shane Gaiger, Korian Deseron, Wyatt Gaiger, Claire Devin, Tabatha Beesley, Keith Bird. Missing: Micheal Cantin, Erikson Deseron, David Hind, John Hind, David Lynch, Hailey Nickell, Alex Teo, Anthony Woodsworth.

Ladysmith Fire Rescue: Chief Ray Delcourt, Chad Arsenault, Jag Basi, Mike Bodaly, Owen Burt, Dan Cross, Matt Davidson, Allan Delcourt, Chris Geiger, Cam Giles, Dave Giles, Dan Gollard, John Goodman, Barry Hartl, Kevin Huberts, Glenn Irvine, Kim Irwin, Wayne Johnston, Doug Judson, Dwain King, James McAdam, Ron More, Andy Nguyen, Mike Porter, Mike Primrose, Matt Rickett, jay Rollans, Mike Smith, Kaleb Toth, Mike Turner, Zachery Zorisky.

Lake Cowichan Fire Department: Front Row: Monroe Grobe, Brad Kochanuk (1st Capt.), Cory Robertson, Nick Taylor, Al Fawcett, Billy Robertson Middle Row: Gary Miller (2nd LT.), Tyler Hieta, Greg Elliott, Adam Elliott, Jessica May, Doug Callsen, Doug Knott (Fire Chief), Ray Bourassa, Tom Denninger, Bill Robertson (Deputy Chief), Hunter Hieta Back Row: Wes Fowler, Tyson Smith, Jim Segee (3rd LT.), Chris Nahirnick, Greg Smith (2nd Capt.) Devin Loewen, Tyler Knott, Stephen Vatcher, Steve Vatcher (1st LT.), David Janzen, Mark Johnson Absent from Photo: Gary LaForge, Steven Johnson, Tom Padjen, Bill Hieta (3rd Capt.), Elijah Ellison

Malahat Fire Rescue: Fire Chief Tanya Patterson, Nick Patterson, John Halliwell, Betty Johnstone, Mike Hladky, Jacob McFarlane, Neil Gibbs, Branden Howell, Gerry Lacqyement, Steven Cadoo, Scott Graver, Glenn Cooper, Pat Rivard, Dane Little, Justin Philips, Ann Nightingale.

Maple Bay Fire Department: Fire Chief Mike Dunn, Deputy Chief Kelly Paddle, Phil Williams, Bill Cook, Dave Andrews, David Hitchcock, Andy Hutchins, Ian Milne, Andy Stewart, Don Grantham, Bob Taylor, Gary Wicklund, Ken Carter, Todd Etherington, Tom Downey, Greg Sutfin, Florian Prenz, David Lowes, Greg McCrea, Ryan Russell, Conor Williams, Kyle Hicks, Kevin Gilbert, Christien Peterson, Nick Brown, Steve Byford, William Henderson

Mesachie Lake Fire Department: Brad Smith, Deputy Chief Owen Robertson, Jordan Gibson, Kyle Mawson, Tyson Allnutt, Bill Bergen, Wayne Atkinson, Kevin Fraser, Ryan Eve, Colton Walters, John Fraser. Missing Chief Gary Eve, Randy Lindsay, Paul Zalinko.

Mill Bay Fire Department: Chief Ron Beck, Jacob Baggott, Nolan Baker, Tina Barlow, Paul Brandson, Brian Caseley, Cathy Caseley, Kevin Crossman, Jeremy Elliott, Josh Grandage, Camrin Hillis, Dean Kwasny, Eugene Labbe, Tyler LeBlanc, Kaelin Leddy, Andrew Limb, Joe Manifold, Chris Mclnerney, Steve Melanson, Denise Nelson, Jordan Pendlebury, Alex Power, Trevor Reid, Thomas Roden, Tom Salmon, Bill Sanderson, Arnie Sanford Darien Slater, Neil St. Hilaire, Sarah Strachen, Laura Uhler, David Vandermrule, Dustin White.

North Oyster Fire Department: Chief Jason Layman, Tony Marcotte, Florian Schulz, Sandy David, Bruce McKenzie, Mark Smith, Ron Strazza, Stephen Wisely, Dave O’Hara. Missing: Brian Eagle, Colby Sedola, Nigel Rammer, Sean Durrell

Sahtlam Fire Department: Murray Androsoff, Fred Bomford, Randy Busch, Rick Callander, Erik Clifton, Erin Eccelston, Walter Garnett, Jim Hart, Belinda Jackson, Anthony Jackson, Shane Kaila, Kyle Kononowicz, Lynn Lees, Mike Lees, Jen Lindquist, Lona Maas, Colton Mann, Harvey Radons, Rose Rogan, Scott Jade, Billie Scott-Polson, Dan Slade, Paul Slade, Chris Stringer, Ron Taylor, Doug Wells.

Shawnigan Lake Fire Department: Chief Keith Shields Stu Trotter, Wes Hyde, James Dickinson, Paul Gallagher, Chris Gingell, Tiffany Newman, Nathan Boyne, Dave bremner, Curtis Brewer, Rhonda Callow, Dave Clark, Hailey Deschenes, James Dickinson, Noah Dutrisac, Jordan Feenstra, Jim Kennes, Alex Labute, Brett Malcolm, Jayden McLain, Ken Napier, Miles Peterson, Heather Plumb Jamie Pollock, Trevor Pyne-Mercier, Julia Rasmussen, Curtis Riddell, Will Ripka, Hunter Robinson-Pike, Dean Stennes, Alan Sutherland, Tim Taylor, Stu Trotter, Courtney Vermette. Missing: Derek Porter, Eric Meredith, Kelsey McDaniel, Evan Helgason-Thorp, Tom Cook, Caelen Cook, Josh Collard, Ken Beaver.

Thetis Island Fire Department: Back row from left: C. Zinser, Capt. C. Kerr, D/Chief P. Luckham, Capt. D. Tarris, T. Milliken, A. Rozewicz, T. French Front row from left: A. Hunter, S. Harder, Fire Chief J. Caldbeck, C. Fordham, A Hunter, Lt. R. Kempe, M. Fraser Inset from left: J. Gall, L. Kerr, M. Marini, G. Wanney

Youbou Fire Department: Fire Chief Orest Smycniuk, Jeff Abbott, Carey Regan, Bill Cheal, Grant Daly, Bill Elliott, Aspen Gainer, Cam Hamilton, Faron Harvey, Lori Lafave, Jackson MacDonald, Richard Madill, Stu Mckee, Stan Nelson, Kim Smycniuk, Dave Sutfin, Ed Vanherwaarden, Emily Vaughan, Justin Vaughan, Todd Vaughan.